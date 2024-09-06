Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Kabel EinsStaffel 15Folge 2vom 06.09.2024
Folge 2: Kann Frank Rosin "Die Pizzabäckerin" vor der Schließung bewahren?

90 Min.Folge vom 06.09.2024

Heute wird Frank Rosin mit einem komplizierten Geschwister-Konflikt in Hamburg konfrontiert: Max Harms hat den Sternekoch gerufen, denn der Pizzaladen seiner Schwester Nicole will einfach nicht laufen. Seit über einem Jahr versucht die gelernte Vergolderin ihre Pizzen an den Mann zu bringen, aber die Kasse bleibt leer und Nicole muss sich immer wieder Geld von ihrem älteren Bruder leihen. Kann der Profi "Die Pizzabäckerin" auf den Weg zu einem florierenden Pizzageschäft führen?

Kabel Eins
