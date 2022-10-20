"Die Kantine" sollte der Mittagspausen-Hit werdenJetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 7: "Die Kantine" sollte der Mittagspausen-Hit werden
87 Min.Folge vom 20.10.2022Ab 12
In der Gemeinde Mönchweiler im Schwarzwald betreibt Maria Thoma im Industriegebiet "Die Kantine". Eigentlich möchte sie dort hungrigen Arbeitern die Mittagspause versüßen und hat dafür auch beste Voraussetzungen: Ungefähr 2.000 Beschäftigte könnten im Gewerbegebiet bekocht werden. Aber die Kantinengäste bleiben aus und Frank Rosin wird schnell klar, warum ... Schafft es der Profi auch diesmal, den Gastronomiebetrieb vor dem Aus zu retten?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins