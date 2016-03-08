Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 9Folge 1vom 08.03.2016
Sternekoch Frank Rosin verschlägt es nach Kirchlengern in Ostwestfalen. Die Hauptattraktion des Ortes: die viel besuchte Gokartbahn. Dort betreibt der gelernte Starkstromelektriker Michael das Restaurant "Silberpfeil". Doch er steht kurz vor dem finanziellen Aus, denn er hat weder Ahnung vom Kochen noch ein gutes Verhältnis zu den Verpächtern. Frank Rosin braucht starke Nerven und eisernen Durchhaltewillen, sonst droht der "Silberpfeil" mit Karacho aus der Kurve zu fliegen.

