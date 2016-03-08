Der "Silberpfeil" schleudertJetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 1: Der "Silberpfeil" schleudert
88 Min.Folge vom 08.03.2016Ab 6
Sternekoch Frank Rosin verschlägt es nach Kirchlengern in Ostwestfalen. Die Hauptattraktion des Ortes: die viel besuchte Gokartbahn. Dort betreibt der gelernte Starkstromelektriker Michael das Restaurant "Silberpfeil". Doch er steht kurz vor dem finanziellen Aus, denn er hat weder Ahnung vom Kochen noch ein gutes Verhältnis zu den Verpächtern. Frank Rosin braucht starke Nerven und eisernen Durchhaltewillen, sonst droht der "Silberpfeil" mit Karacho aus der Kurve zu fliegen.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins