Wulaia - Chilenische Familie mit HerzJetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 2: Wulaia - Chilenische Familie mit Herz
88 Min.Folge vom 14.11.2024Ab 6
Diese Woche befindet sich Frank Rosin mit seinem Team mitten im Kölner In-Viertel Ehrenfeld. Im chilenischen Restaurant "Wulaia" jagt eine Misere die nächste. Die Betreiber, das Ehepaar Palma, kommen nur mit Hartz IV über die Runden. Und nun sperrt die Bank zusätzlich noch ihre Konten. Frank Rosin erwartet hier ein harter Fall, denn neben finanzieller Not herrscht bei Familienoberhaupt Juan Carlos Mauricio auch noch Chaos in der Küche.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins