Folge 9: Kommt Frank Rosin schon zu spät für eine Rettung des "Burgerteufel"?
88 Min.Folge vom 10.01.2017Ab 6
Bereits zwei Monate nach der Eröffnung seines Lokals "Burgerteufel" ist Christoph auf die Hilfe von Frank Rosin angewiesen. Selbst für das Personal ist kein Geld vorhanden, weshalb auch die Eltern des gelernten Bäckers mitanpacken müssen. Um zu überleben, muss Christoph zudem seinem Job als Bäcker nachgehen. Kann Frank Rosin dem Neu-Gastronomen helfen, aus dem "Teufelskreis" endlich auszubrechen?
