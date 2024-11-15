Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ratskeller Hanau: Rose ist die allerletzte Chance

Kabel EinsStaffel 9Folge 3vom 15.11.2024
Folge 3: Ratskeller Hanau: Rose ist die allerletzte Chance

88 Min.Folge vom 15.11.2024Ab 6

Frank Rosin begibt sich ins hessische Hanau bei Frankfurt: Hier betreiben Nicole und Oliver Lotz den gutbürgerlichen Ratskeller. Sie hängen mit Leib und Seele daran, denn schon seit 1954 ist das Restaurant in Familienbesitz. Über mangelnde Gäste können sich Oliver und Nicole nicht beschweren, dennoch haben sie durch falsche Kalkulation einen erdrückenden Schuldenberg angehäuft. Frank Rosin braucht in dieser Woche viel Überzeugungskraft, um mit verstaubten Traditionen zu brechen.

