Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Claudia's Ding - mit oder ohne Rosin

Kabel EinsStaffel 9Folge 6vom 20.11.2024
Folge 6: Claudia's Ding - mit oder ohne Rosin

90 Min.Folge vom 20.11.2024Ab 6

Frank Rosin ereilt ein Hilferuf aus einem Imbiss in Geilenkirchen nahe der holländischen Grenze. Der Sternekoch freut sich, denn das ist seine Herkunft: Currywurst und Pommes! In Geilenkirchen angekommen, trifft er auf die rheinländische Frohnatur Claudia. Der Imbiss "Claudias Ding" läuft nicht - laut der Chefin liegt das allein an der Kalkulation. Schnell kommt Frank Rosin dahinter, dass hier einiges mehr im Argen liegt ...

