Großes Hallo im "Kleineschle"Jetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 5: Großes Hallo im "Kleineschle"
105 Min.Folge vom 22.11.2016Ab 6
Sternekoch Frank Rosin verschlägt es auf die Schwäbische Alb ins beschauliche Burladingen: Hier führt Diana Dehner seit fünf Jahren das Gasthaus "Kleineschle". Doch der gelernten Betriebswirtin fehlt es nicht nur an Selbstwertgefühl, sondern auch an jeglichen gastronomischen Kenntnissen. Kein Wunder also, dass das Mittagsgeschäft - trotz guter Lage im Industriegebiet - nicht läuft. Die Chefin ist finanziell und seelisch am Limit. Frank muss sie und die ganze Familie retten.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins