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Ruhelose Seelen - Nachrichten aus der Zwischenwelt

Eindringlinge

TLCFolge vom 24.03.2017
Eindringlinge

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Ruhelose Seelen - Nachrichten aus der Zwischenwelt

Folge vom 24.03.2017: Eindringlinge

45 Min.Folge vom 24.03.2017Ab 12

Meghan kaufe sich vor 10 Monaten ein Haus in Neuengland. Doch seit sie eingezogen ist, hat sie keinen Tag Ruhe. Die frischgebackene Hausbesitzerin hört eigenartige Geräusche und glaubt zunächst an einen Einbrecher. Deshalb lässt sie Kameras installieren - doch darauf ist kein Mensch zu sehen. Stattdessen geschehen übernatürliche Dinge, Gegenstände fliegen durch die Luft, seltsame Stimmen scheinen aus den Wänden zu dringen. Völlig verängstigt wendet sich Meghan an Amy Bruni und Adam Berry. Die Experten für paranormale Phänomene nehmen das Haus unter die Lupe und erforschen dessen Vergangenheit. Hat der Selbstmord der vorletzten Besitzerin mit dem Spuk zu tun?

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