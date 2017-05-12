Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ruhelose Seelen - Nachrichten aus der Zwischenwelt

Der Tote im Erdgeschoss

TLCFolge vom 12.05.2017
Der Tote im Erdgeschoss

Der Tote im ErdgeschossJetzt kostenlos streamen

Ruhelose Seelen - Nachrichten aus der Zwischenwelt

Folge vom 12.05.2017: Der Tote im Erdgeschoss

45 Min.Folge vom 12.05.2017Ab 12

Amy Bruni und ihr Kollege Adam reisen nach Chelsea in Massachusetts. Hier wohnt Linda in einem Spukhaus. Sie sieht Schattengestalten und traut sich nicht mehr in den Keller. Da sie seit über 35 Jahren in dem Haus lebt und auch ihre fünf Kinder dort großgezogen hat, will sie ihr Heim nicht verlassen, fürchtet sich aber immer mehr - denn das Anwesen hat eine schreckliche Vergangenheit: Lindas geistig behinderter Bruder Eric wurde hier ermordet. Die Familie weiß nicht, ob er durchs Haus geistert oder woher die paranormalen Vorkommnisse sonst kommen können. Ein harter Fall für Amy und Adam. Doch die beiden Experten werden alles tun, um der Familie zu helfen.

