Ruhelose Seelen - Nachrichten aus der Zwischenwelt
Folge vom 14.04.2017: Verirrte Kinderseele
45 Min.Folge vom 14.04.2017Ab 12
Adam Berry und Amy Bruni haben schon über 1000 Fälle von übernatürlichen Phänomenen untersucht und helfen nun vor allem Familien, die im eigenen Heim von seltsamen Erscheinungen heimgesucht werden. In dieser Episode erhält Amy einen Anruf von Kristy. Die zweifache Mutter fürchtet sich in ihrem Haus, weil dort seit geraumer Zeit Schattenfiguren herumgeistern und nachts unerklärliche Geräusche zu hören sind. Auch ihre beiden kleinen Kinder haben die Erscheinungen bereits gesehen und sind sehr verstört. Kristy vermutet, dass der Geist ihrer verstorbenen Großmutter, mit der sie zerstritten war, umgeht, um sie aus dem Haus zu vertreiben.
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Genre:Dokumentation, Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.