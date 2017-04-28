Ruhelose Seelen - Nachrichten aus der Zwischenwelt
Folge vom 28.04.2017: Unangenehme Gäste
43 Min.Folge vom 28.04.2017Ab 12
Adam Berry und Amy Bruni untersuchen seit Jahrzehnten übernatürliche Phänomene. In dieser Episode reisen die Geisterjäger nach Wallingford, Connecticut, um den Hausbesitzern Chris und Jeannine zu helfen. In ihrem Domizil scheint eine stärkere Macht am Werk zu sein: Dinge bewegen sich von allein, eine Schattengestalt huscht durch die Räume, und Chris wurde tätlich angegriffen und von einem unsichtbaren Wesen im Gesicht gekratzt. Jeannine ist der Meinung, dass ihre verstorbene Mutter hier ihr Unwesen treibt, doch die Experten glauben nicht daran. Familienmitglieder sind äußerst selten aggressiv. Deshalb müssen sie schnell herausfinden, wer hier spukt und warum.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.