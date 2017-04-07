Ruhelose Seelen - Nachrichten aus der Zwischenwelt
Folge vom 07.04.2017: Gefangen im Dachboden
45 Min.Folge vom 07.04.2017Ab 12
Amy Bruni und Adam Berry, die Experten für übernatürliche Phänomene, helfen Familien, die im eigenen Domizil von seltsamen Erscheinungen heimgesucht werden. Sie decken auf, was wirklich dahinter steckt, damit die Menschen ihr Zuhause und ihr Leben zurückbekommen. In dieser Episode untersuchen sie ein Haus in New Britain, Connecticut, in dem drei Generationen leben, Großmutter, Töchter und deren Kinder. Doch die Hälfte des Hauses wird nicht genutzt, weil die Familie aus Angst mehrere Zimmer meidet. Gegenstände fliegen dort durch die Luft, unheimliche Schattengestalten und Schritte treiben einem die Gänsehaut über den Rücken. Adam und Amy müssen schnell handeln.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.