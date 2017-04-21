Ruhelose Seelen - Nachrichten aus der Zwischenwelt
Folge vom 21.04.2017: Schatten und Gräber
44 Min.Folge vom 21.04.2017Ab 12
In dieser Episode der Doku-Serie „Ruhelose Seelen“ wollen Amy Bruni und Adam Berry den Hausbesitzern Katie und Eric zur Hilfe kommen. In ihrem Anwesen, das an einem malerischen See liegt, geschehen seit geraumer Zeit seltsame Dinge, so dass die 11-jährige Tochter Emily mittlerweile völlig verängstigt ist. Überhaupt scheint das Kind in diesem Fall besonders betroffen zu sein. Deshalb ist für die Geisterjäger auch höchste Eile geboten. Doch wer oder was steckt hinter der Schattengestalt, die nachts durch das Haus huscht? Hat etwa das Grab eines riesenhaften Indianers damit zu tun, das ganz in der Nähe gefunden wurde?
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Genre:Dokumentation, Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.