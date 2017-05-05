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Ruhelose Seelen - Nachrichten aus der Zwischenwelt

Lebendig begraben

TLCFolge vom 05.05.2017
Lebendig begraben

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Ruhelose Seelen - Nachrichten aus der Zwischenwelt

Folge vom 05.05.2017: Lebendig begraben

44 Min.Folge vom 05.05.2017Ab 12

Die Geisterjäger reisen nach Pembroke, Massachusetts, um einer Familie zu helfen, die Angst im eigenen Haus hat. Stephen Smith, seine Frau Amy und ihre Kinder werden seit geraumer Zeit von seltsamen Erscheinungen heimgesucht: Schemenhafte Gestalten wandern durch die Räume, Schritte sind zu hören, Sohn Nathan wurde von einem körperlosen Wesen angegriffen und ist seitdem völlig verstört. Amy nimmt an, dass es der Geist ihres Vaters Charlie ist, der keine Ruhe findet. Charlie war bei einem Arbeitsunfall gestorben und wurde dabei lebendig im Sand begraben. Doch Adam hat Zweifel: Das aggressive Verhalten des Geistes klingt nicht nach einem Familienmitglied.

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