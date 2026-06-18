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SAT.1-Frühstücksfernsehen

Von kühlenden Maßnahmen bis zu Fußball-Weltmeistern

SAT.1Folge vom 18.06.2026
Von kühlenden Maßnahmen bis zu Fußball-Weltmeistern

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SAT.1-Frühstücksfernsehen

Folge vom 18.06.2026: Von kühlenden Maßnahmen bis zu Fußball-Weltmeistern

55 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 12

Als Vorbereitung auf die heißen Tage testen wir kühlende Kopfkissen und Slush-Eis-Maker. Außerdem geht es um Himbeerstreuselkuchen, Listenhunde in Tierheimen, Kartenzahlung, ständig ausverkaufte Produkte und das Bauchgefühl. Im Studio begrüßen wir die Ü‑75-Fußball-Weltmeister.

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