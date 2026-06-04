Spannende Lebensgeschichten im SAT.1 - FrühstücksfernsehenJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 04.06.2026: Spannende Lebensgeschichten im SAT.1 - Frühstücksfernsehen
57 Min.Folge vom 04.06.2026Ab 12
Eine aufregende Sendung mit unglaublichen Lebensgeschichten, leckerem Gugelhupf, einer neuen EU-Verpackungsverordnung und Informationen zur Arbeitswelt.
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Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen