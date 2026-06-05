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SAT.1-Frühstücksfernsehen

Von Helene Fischer über ein Lufthansa-Flugzeug bis zu humanoiden Robotern

SAT.1Folge vom 05.06.2026
Von Helene Fischer über ein Lufthansa-Flugzeug bis zu humanoiden Robotern

Von Helene Fischer über ein Lufthansa-Flugzeug bis zu humanoiden RoboternJetzt kostenlos streamen

SAT.1-Frühstücksfernsehen

Folge vom 05.06.2026: Von Helene Fischer über ein Lufthansa-Flugzeug bis zu humanoiden Robotern

39 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 12

Superstar Helene Fischer ist zurück und wieder auf Tour - was sie erwartet, berichtet sie hautnah. Außerdem: humanoide Roboter als Zukunft, neueste Highlights aus dem Internet und der Absturz einer Lufthansa-Boeing. Mehr dazu in der Sendung!

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