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SAT.1-Frühstücksfernsehen

Von Kylie Minogue über Sommer-Einweihung bis hin zum E-Ferrari

SAT.1Folge vom 26.05.2026
Von Kylie Minogue über Sommer-Einweihung bis hin zum E-Ferrari

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SAT.1-Frühstücksfernsehen

Folge vom 26.05.2026: Von Kylie Minogue über Sommer-Einweihung bis hin zum E-Ferrari

49 Min.Folge vom 26.05.2026Ab 12

Der erste Elektro-Ferrari ist auf dem Markt und sorgt für Aufsehen. Außerdem in der Sendung: die neue Doku von Kylie Minogue, die Sommer-Rituale der Deutschen und das umstrittene Konzept der "Enhanced Games" in Las Vegas.

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