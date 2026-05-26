Von Kylie Minogue über Sommer-Einweihung bis hin zum E-FerrariJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 26.05.2026: Von Kylie Minogue über Sommer-Einweihung bis hin zum E-Ferrari
49 Min.Folge vom 26.05.2026Ab 12
Der erste Elektro-Ferrari ist auf dem Markt und sorgt für Aufsehen. Außerdem in der Sendung: die neue Doku von Kylie Minogue, die Sommer-Rituale der Deutschen und das umstrittene Konzept der "Enhanced Games" in Las Vegas.
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Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen