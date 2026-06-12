Von Extremsportler Savas Coban über Dollar-Billionär Elon Musk bis hin zur WMJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 12.06.2026: Von Extremsportler Savas Coban über Dollar-Billionär Elon Musk bis hin zur WM
41 Min.Folge vom 12.06.2026Ab 12
Der erste Dollar-Billionär der Geschichte: Elon Musk! Außerdem: Savas Coban umrundet die Türkei - eine emotionale Reise zu seinen Wurzeln, die WM im Schatten politischer Debatten und der neue Film "Disclosure" von Steven Spielberg.
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Genre:Nachrichten, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen