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SAT.1-Frühstücksfernsehen

Von Urlaubssouvenirs über eine verschollene Wanderin bis hin zu Nektarinenkuchen

SAT.1Folge vom 11.06.2026
Von Urlaubssouvenirs über eine verschollene Wanderin bis hin zu Nektarinenkuchen

Von Urlaubssouvenirs über eine verschollene Wanderin bis hin zu NektarinenkuchenJetzt kostenlos streamen

SAT.1-Frühstücksfernsehen

Folge vom 11.06.2026: Von Urlaubssouvenirs über eine verschollene Wanderin bis hin zu Nektarinenkuchen

57 Min.Folge vom 11.06.2026Ab 12

Muscheln, Tiere oder Gewürze - welche Urlaubssouvenirs erlaubt sind, erklärt Rechtsanwalt Roosbeh Karimi. Außerdem: neue Spuren zur verschollenen Wanderin Scarlett, ein erfrischendes Nektarinen-Kuchen-Rezept und Promi-News vom Lascana-Event.

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