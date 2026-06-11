Von Urlaubssouvenirs über eine verschollene Wanderin bis hin zu NektarinenkuchenJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 11.06.2026: Von Urlaubssouvenirs über eine verschollene Wanderin bis hin zu Nektarinenkuchen
57 Min.Folge vom 11.06.2026Ab 12
Muscheln, Tiere oder Gewürze - welche Urlaubssouvenirs erlaubt sind, erklärt Rechtsanwalt Roosbeh Karimi. Außerdem: neue Spuren zur verschollenen Wanderin Scarlett, ein erfrischendes Nektarinen-Kuchen-Rezept und Promi-News vom Lascana-Event.
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Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen