Vom Neuanfang über Auto-Clowns bis hin zu Spaghetti CarbonaraJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 16.04.2026: Vom Neuanfang über Auto-Clowns bis hin zu Spaghetti Carbonara
46 Min.Folge vom 16.04.2026Ab 12
Die ehemalige Parteichefin Ricarda Lang vom "Bündnis 90/ Die Grünen" spricht über Wandel und Ehrgeiz. In "Promi Taste" zeigen Stars ihr Können am Herd. Außerdem: kreative Verkaufsideen von Autohändlern und das perfekte Carbonara-Rezept.
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Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026: SAT.1