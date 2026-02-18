Sat.1 NRW
Folge vom 18.02.2026: Sat.1 NRW 18.02.2026
24 Min.Folge vom 18.02.2026
+++ Neues im Fall Emily: Vater klagt gegen das Land NRW +++ Das jecke Aus: Verbalfeuerwerk beim politischen Aschermittwoch +++ Kredit statt Altersvorsorge: Unzufriedenheit bei Sparkassen-Kunden nach Einbruch. Außerdem: Aktueller SEK-Einsatz in Psychiatrie in Bedburg-Hau, überraschende Verfahrenseinstellung im Prozess gegen Neonazi-Gruppe Combat 18, schwerer Unfall bei Veilchendienstagszug in Mönchengladbach, Grausamer Taubenangriff in Köln-Deutz und Streik bei Autobahn GmbH in NRW.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sat.1 NRW