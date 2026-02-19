Sat.1 NRW
+++ Post mit Drohung? In Bochum-Wattenscheid sorgen Flyer für Angst +++ Ei, Ei, NRW! Nur jedes dritte Ei stammt aus dem eigenen Land +++ Licht statt Grau - Highlights von beleuchteten Fassaden und Parks Außerdem: Ein Einbruch in einem Juweliergeschäft in der Bochumer Innenstadt, eine Brand in Bochum, der niemanden verletzte, aber eine Familie obdachlos machte. In NRW stehen wir oft vor Baustellen, Verkehrsminister Oliver Krischer plant jedoch, das Chaos besser zu koordinieren. Ein Großeinsatz gegen Menschenhandel läuft seit heute Morgen, drei Haftbefehle wurden vollstreckt. Gestern Abend fand der politische Aschermittwoch statt. Nordrhein-Westfalen hat ein Dramatik-Problem: Uns gehen die Eier aus! Die Preise für Tanken und Busfahren steigen in NRW, Lichtshows in Soest, Düsseldorf und Essen steigern die Vorfreude auf die dunkle Jahreszeit und letztendlich eine Herde ausgebüxter Pferde, die auf der Autobahn A45 bei Lüdenscheid für Aufsehen sorgten.