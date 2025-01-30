Mein Mann hat seine Schülerin geschwängertJetzt kostenlos streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 27: Mein Mann hat seine Schülerin geschwängert
22 Min.Ab 12
Ines Röber ist krankhaft eifersüchtig! Vor einem Jahr erwischte sie ihren Mann Ben in flagranti mit einer Jüngeren - im eigenen Haus. Obwohl Ines ihrem Mann den Ausrutscher verziehen hat, macht sie Ben mit ihrem Misstrauen das Leben zur Hölle. Und eines Tages steht die 31-jährige Galeristin wieder vor dem gleichen Szenario. Doch diesmal ist es viel schlimmer: Der Lehrer soll eine seiner Schülerinnen geschwängert haben ...
