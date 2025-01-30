Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 6: Au-pair in Not
23 Min.Ab 12
Die 21-jährige Russin Alisa Petrova will in Deutschland studieren. Um ihre Sprachkenntnisse zu verbessern, möchte sie zunächst als Au-pair arbeiten. Das erfolgreiche Unternehmerehepaar Patricia und Kai Bunde bieten ihre eine Stelle an. Alles läuft gut und Alisa verliebt sich in den Straßenkünstler Jonas. Doch ein banaler Zwischenfall verändert plötzlich alles. Wie weit wird die hübsche Russin gehen, um ihren Job in Deutschland zu behalten?
Weitere Folgen in Staffel 2
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1