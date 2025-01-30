Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Selbstjustiz

SAT.1Staffel 2Folge 16
Selbstjustiz

SelbstjustizJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 16: Selbstjustiz

23 Min.Ab 12

Seit dem Unfalltod ihres damals siebenjährigen Sohnes Lukas ist die Polizeibeamtin Tanja Beyer nur noch ein Schatten ihrer selbst. Anstatt ihren Schmerz aktiv zu verarbeiten, steuert sie kalt und mechanisch durch ihren Alltag - und das seit fünf Jahren. Selbst der Auszug ihres Ehemannes scheint die 33-Jährige emotional überhaupt nicht zu berühren. Bis sie eines Tages dem Mann gegenübersteht, der ihr Kind auf dem Gewissen hat ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen