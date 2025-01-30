Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 16: Selbstjustiz
23 Min.Ab 12
Seit dem Unfalltod ihres damals siebenjährigen Sohnes Lukas ist die Polizeibeamtin Tanja Beyer nur noch ein Schatten ihrer selbst. Anstatt ihren Schmerz aktiv zu verarbeiten, steuert sie kalt und mechanisch durch ihren Alltag - und das seit fünf Jahren. Selbst der Auszug ihres Ehemannes scheint die 33-Jährige emotional überhaupt nicht zu berühren. Bis sie eines Tages dem Mann gegenübersteht, der ihr Kind auf dem Gewissen hat ...
