Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Amnesie

SAT.1Staffel 2Folge 7
Amnesie

AmnesieJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 7: Amnesie

23 Min.Ab 12

Die BWL-Studentin Franziska Luthe wacht nach einem schweren Verkehrsunfall im Krankenhaushaus auf. Ihre Verletzungen werden heilen, doch die 28-Jährige leidet unter Amnesie. Sie kann sich nicht mehr erinnern, was in den letzten Stunden vor dem Crash passiert ist. Ihr Verlobter, der smarte Eventmanager Daniel Niesdörfer, und ihre neue Studienfreundin benehmen sich merkwürdig. Haben die beiden etwas mit dem Unfall zu tun?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen