SAT.1Staffel 2Folge 5
22 Min.Ab 12

Bei einem Wohnungsbrand verliert die 25-jährige Reinigungskraft Sarah Wieland ihren Ehemann, Sohn Maddox erleidet schwere Verbrennungen. Die nun alleinerziehende Mutter kämpft Tag für Tag um ihre Existenz, doch das Geld für die lebenswichtige Hauttransplantation ihres 2-jährigen Sohnes fehlt. In ihrer Verzweiflung bittet sie den Schönheitschirurgen Dr. Arno Seeberg Maddox kostenlos zu operieren. Der stimmt zu, verlangt als Gegenleistung jedoch Sex.

SAT.1
