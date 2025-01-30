Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 1: Besessen
23 Min.Ab 12
Sie lässt nicht locker. Sie will ihn besitzen. Um jeden Preis! Seit einer heißen Nacht mit dem Unternehmensanwalt Timo Langhoff ist die attraktive Sekretärin Natalie regelrecht besessen von ihrem Chef. Der 33-jährige ist jedoch glücklich verheiratet und Natalie für den Familienvater nicht mehr als ein Ausrutscher. Doch Natalie ist wild entschlossen und zieht alle Register. Auch vor Timos Ehefrau macht sie nicht Halt. Mit fatalen Folgen!
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1