Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 15: Und ewig lockt das Weib
23 Min.Ab 12
Der 32-jährige Pfarrer Ralph Steves ist hin- und hergerissen - zwischen seiner Liebe zu Gott und einer verbotenen Liebe: die zu einer Frau. Mit der 27-jährigen Kellnerin Heidi führt der Gottesdiener seit langem eine heimliche Beziehung. Doch dann wird Heidi schwanger und Ralph trifft die schwerste Entscheidung seines Lebens. Zu spät: denn Heidi hat sich bereits für eine Abtreibung entschieden ...
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1