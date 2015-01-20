Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Happy Pills

Staffel 10Folge 10vom 20.01.2015
Happy Pills

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 10: Happy Pills

23 Min.Folge vom 20.01.2015Ab 12

Als die Lehrerin Julia Becker (30) erfährt, dass ihre Eltern bei einem Autounfall ums Leben gekommen sind, gerät ihr Leben komplett aus den Fugen. Ihre kleine Schwester Emilia (18) zieht zu ihr, doch statt gegenseitigem Trost hat Emilia nur Wut und Hass für ihre große Schwester übrig. Einzig ihr Chef Adam (45) - ihre heimliche Affäre - gibt ihr Halt. Doch dann erwischt sie ausgerechnet seinen Sohn Vincent (18) beim Dealen.

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

