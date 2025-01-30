Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 13: Verlobte mit Herz
22 Min.Ab 12
Julian Gohlke lernt endlich die Verlobte seines Bruders Nick kennen. Doch als er am Treffpunkt ankommt, erwartet ihn ein böse Überraschung: Nick wurde von einem Auto angefahren und liegt seitdem im Koma. Zum Glück hat Barbara, seine Verlobte, sofort erste Hilfe geleistet und den Notarzt gerufen. Während der gemeinsamen Zeit im Krankenhaus an Nicks Seite lernt Julian Barbara näher kennen und verliebt sich in sie. Doch Barbara ist nicht die, für die sie gehalten wird ...
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1