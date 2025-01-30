Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Bloßgestellt

SAT.1Staffel 9Folge 8
Folge 8: Bloßgestellt

23 Min.Ab 12

Traumjob Model? Für Elli Seifert ein Spiel mit dem Feuer! Die 19-Jährige steckt eigentlich mitten in ihrer Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau, als sie ein Fotograf auf der Straße entdeckt. Auch wenn ihr Mode und Makeup immer egal waren, lässt sie sich vom Glamour dieser schönen Scheinwelt verführen. Zu spät merkt Elli, dass ihr Erfolg Neider hat und sie in einem Netz aus Intrigen und Lügen gefangen ist. Bleibt die Frage, wem sie noch vertrauen kann ...

SAT.1
