Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 5: Abitur! Um jeden Preis?
23 Min.Ab 12
Die Witwe Astrid Decker (39) verschweigt ihrer 16-jährigen Tochter Lisa, dass sie sich in ihren Mathelehrer verliebt hat. Das ist besonders schwierig, weil Lisa in Mathematik schlecht steht und Angst um ihr Abitur hat. Als sie von der Affäre erfährt, rastet sie aus. Sie schmiedet mit ihrer Freundin einen Plan, wie sie durch Betrug an die Abiturklausuren kommen kann. Doch damit setzt sie nicht nur ihre Zukunft, sondern auch die Beziehung ihrer Mutter auf's Spiel.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1