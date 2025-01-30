Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 10: Schmerz aus Afrika
22 Min.Ab 12
Die 24-jährige Sira Dama hat ein schreckliches Geheimnis. Ein Geheimnis, das es ihr schwer macht einem Mann näher zu kommen. Als die junge Afrikanerin allein bei ihrem Freund Khalid zuhause ist, kommt es zum Eklat. Khalid will nicht mehr warten und Sira zum Sex zwingen. Sira flüchtet aus der Wohnung. Direkt in die Arme von Sam (27). Sam ist sofort von Sira fasziniert - doch er weiß nichts von Siras tragischem Schicksal ... hat diese Liebe eine Chance?
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1