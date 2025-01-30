Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 7
Folge 7: Liegen geblieben

23 Min.Ab 12

Als der 32-jährige IT-Spezialist Sven Warholz in ein Taxi zum Flughafen steigt, beginnt die merkwürdigste Fahrt seines Lebens. Der Taxifahrer lässt sich nicht davon abbringen, noch schnell eine Hochschwangere ins nächstgelegene Krankenhaus zu fahren. Doch mitten in der Pampa bleibt das Taxi mit einem Motorschaden stehen. Zu allem Übel werden ausgerechnet jetzt die Wehen der 25-jährigen Annalena immer stärker. Kommt noch rechtzeitig Hilfe oder muss Sven zum Geburtshelfer werden?

SAT.1
