Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Spurensuche

SAT.1Staffel 9Folge 12
Spurensuche

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 12: Spurensuche

22 Min.Ab 12

Im Leben von Dr. Helge Haller (35) und seiner Verlobten Maya Wendkte läuft alles perfekt. Sie planen ein eigenes Haus und Kinder, doch dieser Wunsch wird ihnen schneller erfüllt als gedacht. Eines Tages steht der 15-jährige Timo Greve vor den beiden und behauptet, dass er Helges Sohn sei. Unter Schock lässt Helge einen Vaterschaftstest machen, der zu seinem Erstaunen positiv ausfällt. Helge kontaktiert Timos Mutter und erfährt ein längst vergessenes Geheimnis.

