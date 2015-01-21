Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Das bisschen Haushalt

Staffel 10Folge 11vom 21.01.2015
Das bisschen Haushalt

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 11: Das bisschen Haushalt

23 Min.Folge vom 21.01.2015Ab 12

Frank Meibach (38) hat nur ein Ziel: Die Partnerschaft in der Kanzlei seiner Chefin Melanie. Dafür opfert der ambitionierte Anwalt alles und vernachlässigt seine Familie. Als ein Unfall seine Frau Larissa (36) für unbestimmte Zeit außer Gefecht setzt, sieht sich Workaholic Frank auf einmal mit Haushalt und Kindern konfrontiert. Mit Schrecken muss er erkennen, dass er für seine Kinder fremd ist und er fast nichts über sie weiß. Er muss sich entscheiden: Karriere oder Familie?

