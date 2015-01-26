Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Meine fremde Schwester

Staffel 10Folge 13vom 26.01.2015
Joyn Plus
Meine fremde Schwester

Meine fremde SchwesterJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 13: Meine fremde Schwester

22 Min.Folge vom 26.01.2015Ab 12

Vor 16 Jahren hat sich die erfolgreiche Architektin Diana Engesser mit ihrem Vater endgültig zerstritten. Nur durch eine Zeitungsanzeige erfährt die jetzt 35-Jährige, dass ihr Vater verstorben ist. Voller Reue besucht Diana noch einmal ihr Elternhaus und lernt hier ihre Halbschwester Emily (17) kennen. Diana nimmt Emily - eine aufmüpfige Punkerin - bei sich zuhause auf. Das wird zur großen Herausforderung für die beiden ungleichen Schwestern.

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen