Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 13: Meine fremde Schwester
22 Min.Folge vom 26.01.2015Ab 12
Vor 16 Jahren hat sich die erfolgreiche Architektin Diana Engesser mit ihrem Vater endgültig zerstritten. Nur durch eine Zeitungsanzeige erfährt die jetzt 35-Jährige, dass ihr Vater verstorben ist. Voller Reue besucht Diana noch einmal ihr Elternhaus und lernt hier ihre Halbschwester Emily (17) kennen. Diana nimmt Emily - eine aufmüpfige Punkerin - bei sich zuhause auf. Das wird zur großen Herausforderung für die beiden ungleichen Schwestern.
