Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Geld ist nicht alles

Staffel 10Folge 15vom 28.01.2015
Geld ist nicht alles

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 15: Geld ist nicht alles

23 Min.Folge vom 28.01.2015Ab 12

Martin Hamann (38) ist stolz auf das, was er erreicht hat. Er ist Filialleiter einer Supermarktkette und wohnt mit seiner Frau Katja und den zwei Töchtern in einem eigenen Haus. Martin ist davon überzeugt, dass Geld das Wichtigste ist - bis er eines Besseren belehrt wird. Plötzlich tritt der Überlebenskünstler Johannes in sein Leben und öffnet ihm die Augen. Als Martin zu einer folgenschweren Entscheidung gezwungen wird, erkennt er die wahren Werte.

