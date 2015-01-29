Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Mein Vater, der Playboy

Staffel 10Folge 16vom 29.01.2015
Joyn Plus
Mein Vater, der Playboy

Mein Vater, der PlayboyJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 16: Mein Vater, der Playboy

22 Min.Folge vom 29.01.2015Ab 12

Mirkos (31) Vater Horst (67) hat sich seit dem Tod seiner Frau total zurückgezogen. Daher beschließt Mirko, seinen alten Herrn wieder an die Frau zu bringen und arrangiert ein Blind Date mit der 58-jährigen Gudrun. Als bei dem Treffen nicht nur sie, sondern auch Mirkos große Liebe Leonora (30) vor den beiden steht, ist er baff. Doch Mirko hat die Rechnung ohne seinen Vater gemacht: Der macht Leonora den Hof, nicht Gudrun. Kann Mirko Leonora für sich gewinnen?

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen