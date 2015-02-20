Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Mssbrauchtes Vertrauen

Staffel 10Folge 29vom 20.02.2015
Joyn Plus
Mssbrauchtes Vertrauen

Mssbrauchtes VertrauenJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 29: Mssbrauchtes Vertrauen

23 Min.Folge vom 20.02.2015Ab 12

Jan, der Verlobte der, Kripobeamtin Diana Heuer, weigert sich, ein zinsloses Darlehen der Schwiegereltern anzunehmen - obwohl dadurch die gemeinsame Zukunft mit Eigenheim und Kind gesichert wäre! Die Situation eskaliert und Diana packt kurzerhand ihre Sachen. Bei den Ermittlungen zu einem Fall mit versuchtem Todschlag stellt sich als Tatmotiv Geldgier heraus. Diana überdenkt ihre Haltung und möchte auf Jan zugehen. Doch ist es dafür nicht schon zu spät?

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen