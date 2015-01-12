Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Staffel 10Folge 4vom 12.01.2015
23 Min.Folge vom 12.01.2015Ab 12

Heirat - Haus - Kind! So hat sich Krankenschwester Susanne ihr Leben vorgestellt. Doch stattdessen schlittert die 31-Jährige von einem Reinfall in den nächsten. Einziger Lichtblick: Ihre Brieffreundschaft zu Alex. Doch der sitzt wegen bewaffneten Raubüberfalls im Gefängnis. Eines Tages steht er vor ihrer Tür. Schnell merkt Susanne, dass ihre Gefühle zu Alex weit über eine Brieffreundschaft hinausgehen. Sie wirft alle Bedenken über Bord und hilft ihm seine Unschuld zu beweisen.

