Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Der Pferdeflüsterer

Staffel 10Folge 51vom 25.03.2015
Der Pferdeflüsterer

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 51: Der Pferdeflüsterer

23 Min.Folge vom 25.03.2015Ab 12

Anwältin Linda (36) scheint das perfekte Leben zu haben: Glückliche Familie, erfolgreich im Job. Doch dann steht der Verdacht im Raum, ihr Sohn Bennet (12) leide am Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom.Der Alltag wird von der Sorge um Bennet und den Streitereien mit Ehemann Paul überschattet. Als Bennet spurlos verschwindet, macht sich Linda auf die Suche und trifft auf den Pferdeflüsterer Toma, der ihr rät, auf ihr Herz zu hören. Doch welche Konsequenzen hat das?

