Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 51: Der Pferdeflüsterer
23 Min.Folge vom 25.03.2015Ab 12
Anwältin Linda (36) scheint das perfekte Leben zu haben: Glückliche Familie, erfolgreich im Job. Doch dann steht der Verdacht im Raum, ihr Sohn Bennet (12) leide am Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom.Der Alltag wird von der Sorge um Bennet und den Streitereien mit Ehemann Paul überschattet. Als Bennet spurlos verschwindet, macht sich Linda auf die Suche und trifft auf den Pferdeflüsterer Toma, der ihr rät, auf ihr Herz zu hören. Doch welche Konsequenzen hat das?
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1