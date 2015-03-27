Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Hilfe - Meine Tochter trägt plötzlich Kopftuch

Staffel 10Folge 52vom 27.03.2015
Joyn Plus
Hilfe - Meine Tochter trägt plötzlich Kopftuch

Hilfe - Meine Tochter trägt plötzlich KopftuchJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 52: Hilfe - Meine Tochter trägt plötzlich Kopftuch

22 Min.Folge vom 27.03.2015Ab 12

Heike Keller (37) erkennt ihre Tochter nicht mehr wieder. Von einem Tag auf den anderen möchte Lotta (16) die Schule schmeißen und zum Islam übertreten. Lotta distanziert sich immer mehr von ihrer Mutter und beginnt Kopftuch zu tragen. Die besorgte Mutter will nur eins: Lotta um jeden Preis beschützen! Denn sie hat bereits eine Tochter verloren. Heike will Lotta mit allen Mitteln zur Vernunft bringen und treibt sie dadurch immer noch weiter von sich weg.

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen