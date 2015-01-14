Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 10Folge 6vom 14.01.2015
Folge 6: Ich darf Dich nicht lieben

23 Min.Folge vom 14.01.2015Ab 12

Elena (41) hatte in der Liebe wenig Glück. Ein plötzliches Zusammentreffen mit dem viel jüngeren Stevie (24) bringt ihre Gefühlswelt gehörig durcheinander. Schnell entwickelt sich eine heiße Romanze. Doch die Zeichen stehen denkbar schlecht. Elena ahnt nicht, dass Stevie der erwachsene Sohn ihrer ehemals besten Freundin Gabriella (45) ist. Als Gabriella beschließt, wieder in ihre alte Heimatstadt ziehen, fliegt die heimliche Liebelei auf. Gabriella ist entsetzt.

