Staffel 10Folge 74vom 07.05.2015
22 Min.Folge vom 07.05.2015Ab 12

Anja hat einfach kein Glück: Vor ein paar Jahren verstarb ihr Mann, jetzt setzt ihr neuer Freund Thomas sie vor die Tür. Wieder steht sie mit ihrem Sohn Tim alleine da. Um über die Runden zu kommen, sucht sich Anja neben ihrer Arbeit als Lageristin einen Putzjob. Mit der Zeit nagt die Doppelbelastung an ihr - sie gerät an ihre körperlichen Grenzen. Jegliche Hilfsangebote von außen schlägt Anja in den Wind, bis ihre Sturheit und ihr Stolz beinahe eine Katastrophe auslösen.

