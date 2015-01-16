Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Bon Voyage

Staffel 10Folge 8vom 16.01.2015
Joyn Plus
Bon Voyage

Bon VoyageJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 8: Bon Voyage

23 Min.Folge vom 16.01.2015Ab 12

Anna Hermer (44) ist Bilderbuch-Hausfrau und Mutter von zwei Teenies - Lina (15) und Paul (17). Als Paul zum Schüleraustausch nach Frankreich fährt, soll im Gegenzug Etienne (17) für sechs Wochen ins Hause Hermer kommen. Doch irgendwie hat Anna von Anfang ein komisches Gefühl was den Jungen betrifft. Zuerst verprügelt er Linas Ex-Freund und dann findet sie ihr eigenes Portemonnaie in seinem Rucksack.

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen