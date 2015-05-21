Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Ein Teil von mir

Staffel 10Folge 82vom 21.05.2015
Joyn Plus
Ein Teil von mir

Ein Teil von mirJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 82: Ein Teil von mir

21 Min.Folge vom 21.05.2015Ab 12

Nachdem Caros Sohn, Danny (19), bei einem Autounfall stirbt, vergräbt sie sich in ihrer Trauer. Schuld für den Unfall gibt sie Dannys damaliger Freundin Rosa (18), da er vor seinem Unfall auf dem Weg zu ihr war. Auch Monate nach dem tragischen Tod von Danny kommt Caro aus ihrem Loch nicht heraus und als ob das nicht genug wäre, platzt Rosa aus heiterem Himmel wieder in Caros Leben. Denn Rosa hat eine Überraschung für Caro, für die sie alles andere als bereit sein wird.

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen