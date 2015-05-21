Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 82: Ein Teil von mir
Nachdem Caros Sohn, Danny (19), bei einem Autounfall stirbt, vergräbt sie sich in ihrer Trauer. Schuld für den Unfall gibt sie Dannys damaliger Freundin Rosa (18), da er vor seinem Unfall auf dem Weg zu ihr war. Auch Monate nach dem tragischen Tod von Danny kommt Caro aus ihrem Loch nicht heraus und als ob das nicht genug wäre, platzt Rosa aus heiterem Himmel wieder in Caros Leben. Denn Rosa hat eine Überraschung für Caro, für die sie alles andere als bereit sein wird.
